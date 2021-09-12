Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü 2 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde servis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada E.D. E.A. ile B.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde'desinde 06 C 0019 plakalı servis aracı ile 06 HMB 16 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, kazada E.D. E.A. ile B.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.