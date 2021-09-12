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Türkiye 12 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 12 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 310 bin 546 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 748 bin 658'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Eylül 2021 Pazar günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 616 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bugünkü vaka sayısı 21 bin 352. Bu vakalara, 'Bana bir şey olmaz' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı 243. Vefatların nedeni ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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