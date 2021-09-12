Süleyman Soylu yapılan yardımları tek tek açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bozkurt'taki sel felaketi sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, afetler için şu ana kadar 1 milyar 25 milyonluk bir yardım toplandığını söyledi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sel ile ilgili "82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu ve onları defnettik. 15 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları 459 personelle havadan, karadan ve denizden hala devam ediyor." dedi.

Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin üzerinden bir ay geçtiğine işaret etti. Yaşanan felaketin büyüklüğüne dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Yani, çok yoğun, görülmedik bir şekilde, insanın ve yaptıklarımızın da çaresiz kaldığı bir tabloyla bizi karşı karşıya bıraktı. Hem Kastamonu'yu hem Sinop'u hem de Bartın'ı etkiledi ve ilçelerimizi de etkiledi. Kayıplarımız oldu.

"Benim çok zor gecelerimden bir tanesiydi"

"Şunu söyleyebilirim. İnsan hayatında zor günler, zor geceler vardır. Benim çok zor gecelerimden bir tanesiydi. Benim ne kadar zor gecemse çatıların üzerinde kalıp devletinden aman bekleyen, imdat dileyen insanların da benden daha zor gecesiydi ve günüydü. 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu ve onları defnettik. 15 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları 459 personelle havadan, karadan ve denizden hala devam ediyor.

1 milyar 25 milyon liralık yardım

Şu ana kadar AFAD hesaplarına toplam 390 milyonun üzerinde bağış geldi. Fakat hem taahhütler, hem de gelecekler var. Onlardan bahsetmiyorum. Bu esnada illerimizin valiliklerinin açtığı özel bağış hesapları var. Bunlara da toplam 60 milyon bağış geldi. Bu 450 milyon demektir. Yani bugüne kadar sel yardım ve AFAD hesaplarımıza 450 milyon lira, 390'ı AFAD, 60'ı valilikler olmak üzere 450 milyon geldi.

Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda 20 milyon lirası Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifleri, 15 milyon da TİM olmak üzere 35 milyon lira, bunun yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 50 milyon, Kuveyt '5 milyon dolar AFAD'a, 5 milyon dolar da Kızılay'a afetler sebebiyle yardımcı olurum' diyor. Katar devleti ve vakıfları 30 milyon dolar yardımda bulunuyor. Bütün bunların şu anda hesap edildiğinde yaklaşık 1 milyar 25 milyonluk açılan bağış kampanyası sonucu ulaşılan bir miktar olacak.