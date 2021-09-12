Hatayspor konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2 golle geçti

Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Konuk takımın gollerini 80'de Mame Diouf ve 89'da El Kaabi attı. Hatayspor, üst üste 2. galibiyetini alırken puanını 7 yaptı. Ligde henüz maç kazanamayan Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.Abone ol
2. dakikada Traore'nin ara pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Diouf'un yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan yatarak topu ayakları ile çelmeyi başardı.
13. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boyd'un sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında Gökhan Gönül'ün ön direkte kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
40. dakikada ceza yayı üzerinde savunmadan sıyrılan Kamara'nın kaleci ile karşı karşıya sert şutunda Gökhan Akkan yatarak topu çelmeyi başardı.
45+3. dakikada Bolasei'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında Pohjanpalo'nun penaltı noktasında kontrol edip vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
55. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde önünde bulan El Kaabi müsait durumdaki Kamara'ya çıkardı. Bu futbolcunun boş kaleye şutunda çizgi üzerinde Gökhan Gönül ayağı ile meşin yuvarlağı kornere çeldi.
64. dakikada sol kanattan Adekugbe'nin ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen El Kaabi'nin kafa vuruşunda Gökhan Akkan uzanarak topu kornere çeldi.
80. dakikada Hatayspor öne geçti. Adekugbe'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında ön direkte iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1
89. dakikada Hatay ekibi farkı 2'ye çıkardı. Baiano'nun geri pasında kaleci Gökhan Akkan'ın uzaklaştırmak istediği topta El Kaabi araya girdi. El Kaabi'nin ilk şutunda kaleci Gökhan Akkan topu yatarak çelmeyi başardı. Bu oyuncunun ikinci kez vurulunda top filelere gitti. 0-2
Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Çaykur Rizespor: 0 - 2 :Hatayspor
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali Sertel (Dk.59 Emir Han Topçu), Djokovic, Phiri (Dk.69 Sabo), Alper Potuk (Dk.81 Deniz Hümmet), Boyd (Dk.69 Yasin Pehlivan), Bolasie, Pohjanpalo (Dk.81 Umar)
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe (Dk.87 Bülent Cevahir), Ribeiro (Dk.76 Boudjemaa), Fatih Kuruçuk, Burak Öksüz, Kamara (Dk.69 Louis), Onur Ergün, Diouf, Traore (Dk.88 Sackey), El Kaabi
Goller: Dk.81 Diouf, Dk.89 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk.45+5 Diouf, Dk.67 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)