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Gaziosmanpaşa'da yolcu minibüsüne kamyonet çarptı! 5 kişi yaralandı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da yol kenarında duran yolcu minibüsüne freni boşalan kamyonet çarptı. Kazada minibüste sıkışan 2 yolcuyla birlikte toplam 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Minibüsün boş olması olayın ucuz atlatılmasına sebep oldu.

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Alınan bilgiye göre, Hekimsuyu Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden İsmail N.'nin kullandığı 34 M 2931 plakalı hatlı minibüs, yolcu indirmek için GOP Spor Tesisleri durağında durdu.

Bu sırada arkasından gelen Ahmet Y. yönetimindeki 34 PEB 66 plakalı kamyonet, freninin boşalması nedeniyle duran minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çıkarak durdu. Yolcu minibüsünün içerisinde 2 yolcu sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkışan yolcular kurtarıldı. Yaralı 5 yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Minibüsün dolu olmaması faciayı önledi.

Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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