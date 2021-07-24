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Korkutan gelişme İngiltere'den! Yeni bir Covid-19 mutasyonu tespit edildi

Korkutan gelişme İngiltere'den! Yeni bir Covid-19 mutasyonu tespit edildi

Koronavirüste son kötü haber İngiltere'den geldi. Ülkede virüsün yeni bir mutasyonu tespit edildi. Yeni mutasyonun şimdiye kadar 16 kişide görüldüğü aktarıldı.

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İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), Covid-19 virüsüne ilişkin yeni bir mutasyonunun saptandığını ve şimdiye kadar 16 kişide tespit edildiğini belirtti.

Laboratuvarda inceleniyor
Sağlık yetkilileri, B.A.621 olarak bilinen yeni mutasyonun "ciddi hastalıklara neden olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadığını" söylerken, mutasyon tespit edilen vakaların çoğunun "denizaşırı seyahatlerle bağlantılı" olduğunu açıkladı.

İngiltere Halk Sağlığı, mutasyonun daha iyi anlaşılması için laboratuvar testlerinin uygulandığını ve incelendiğini ifade etti.

10 vaka Londra'da
İngiltere'nin 3 farklı bölgesinde tespit edilen yeni mutasyona ilişkin 10 vakanın Londra'da olduğu ve çoğunlukla 20 ila 29 yaşlarındaki kişilerde görüldüğü belirtildi. Vakalardan çoğunun yurtdışı seyahat bağlantıları olduğu belirtilirken, mutasyondan kaynaklanan ölüm kaydedilmediği aktarıldı.

Öte yandan İngiltere İstatistik Ofisi, geçen hafta İngiltere'de her 75 kişiden 1'inde Covid-19 görüldüğünü açıkladı.

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