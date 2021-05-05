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Galatasaray'da başkanlık seçimi ertelendi
Galatasaray'da 22-29 Mayıs tarihlerinde yapılaması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Mayıs tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verildiği açıklandı.Abone ol
Galatasaray Spor Kulübünde 22-29 Mayıs tarihlerinde yapılaması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın iptal edildiği açıklandı.
Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: