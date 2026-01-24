Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti.

Ligin 19. hafta mücadelesinde Aleksandar Stanojevic’in çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, hakem Atilla Karaoğlan’ın düdük çaldığı maçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Lider Galatasaray, konuk olduğu rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY, 30. SANİYEDE GOLÜ BULDU

Galatasaray, 30. saniyede Gabriel Sara ile 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük'te Barış Kalaycı'nın 27. dakikada attığı golle ilk yarı 1-1 sona erdi.

GALATASARAY GOLLERİ PEŞ PEŞE BULDU VE KAZANDI

Konuk ekip Galatasaray, Gabriel Sara'nın 51 ve Victor Osimhen'in 55. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

BARIŞ ALPER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da sarı kart görüp cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz, gelecek hafta Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY PUANINI 46'YA ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve puanını 46 yaptı. Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı.