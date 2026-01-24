BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti

Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti.

Abone ol

Ligin 19. hafta mücadelesinde Aleksandar Stanojevic’in çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, hakem Atilla Karaoğlan’ın düdük çaldığı maçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Lider Galatasaray, konuk olduğu rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY, 30. SANİYEDE GOLÜ BULDU

Galatasaray, 30. saniyede Gabriel Sara ile 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük'te Barış Kalaycı'nın 27. dakikada attığı golle ilk yarı 1-1 sona erdi.

GALATASARAY GOLLERİ PEŞ PEŞE BULDU VE KAZANDI

Konuk ekip Galatasaray, Gabriel Sara'nın 51 ve Victor Osimhen'in 55. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

BARIŞ ALPER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da sarı kart görüp cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz, gelecek hafta Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY PUANINI 46'YA ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve puanını 46 yaptı. Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
"Hırsızın elini sıkmam" demişti: Aysever'in sözleri Özgür Özel'in canını çok yaktı!
"Hırsızın elini sıkmam" demişti: Aysever'in sözleri Özgür Özel'in canını çok yaktı!
ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı'nı 'Vali' yaptı
ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı'nı 'Vali' yaptı
Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşan Erdoğan müjdeyi duyurdu
Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşan Erdoğan müjdeyi duyurdu
Fransız vekilden skandal çağrı: Erdoğan'a müdahale etmemiz lazım
Fransız vekilden skandal çağrı: Erdoğan'a müdahale etmemiz lazım
RAMS Başakşehir'den Zecorner Kayserispor karşısında net galibiyet
RAMS Başakşehir'den Zecorner Kayserispor karşısında net galibiyet
Kıyı Kanunu'nun uygulanmasına dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de
Kıyı Kanunu'nun uygulanmasına dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan sosyal medyadaki aşırı lüks harcama paylaşımlarına takip
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan sosyal medyadaki aşırı lüks harcama paylaşımlarına takip
Nevşin Mengü'nün 'ev sahibi' anısı büyük yankı uyandırdı
Nevşin Mengü'nün 'ev sahibi' anısı büyük yankı uyandırdı
İş yerine silahlı saldırı! Yaralılar var
İş yerine silahlı saldırı! Yaralılar var
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov Gazze'yi görüştü
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov Gazze'yi görüştü
Sakarya'da cezaevinde kan donduran olay!
Sakarya'da cezaevinde kan donduran olay!