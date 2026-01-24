RAMS Başakşehir'den Zecorner Kayserispor karşısında net galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, konuk olduğu Zecorner Kayserispor'u 3-0 yendi.

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Golsüz tamamlanan ilk yarım saatlik bölümün ardından Başakşehir 35'te Davie Selke'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla üstün tamamladı.

Kayserispor'da 67'de Ramazan Civelek'in kendi ağlarını havalandırmasının ardından Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Konuk ekipte Nuno Da Costa, 86'da kaydettiği golle skoru belirledi.

Başakşehir bu sonuçla ligde üst üste dördüncü galibiyetini alıp puanını 29 yaptı. Kayserispor ise üst üste ikinci yenilgisini alırken 15 puanda kaldı. Süper Lig'de Başakşehir gelecek hafta Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Maçtan dakikalar

12. dakikada orta sahanın sağından aldığı topla içe kateden Ramazan Civelek'in şutu RAMS Başakşehirli savunma oyuncularına çarparak kornere gitti.

14. dakikada sarı-kırmızılıların kullandığı kornerde Ramazan'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak rakip takımın savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

33. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ortasında topla buluşan Harit, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada penaltıyı kullanan Selke, top ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

38. dakikada RAMS Başakşehir'in gelişen atağında ceza sahası sağında topla buluşan Harit'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

ilk 45 dakikayı RAMS Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

49. dakikada Shomurodov'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kemen'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.

55. dakikada orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kateden Harit'in pasında topla buluşan Shomurodov'un ceza sahasına girdikten sonraki şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Operi'nin kullandığı taç atışında savunmadan seken topla içeri kateden Shomurodov'un vuruşunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı. Ramazan Civelek'in müdahale etmeye çalıştığı top, kendi ağlarına gitti: 0-2.

86. dakikada RAMS Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Shomurodov'un uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Da Costa'nın şutunda top ağlarla buluştu: 0-3.

RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.