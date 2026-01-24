BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  DÜNYA

Fransız vekilden skandal çağrı: Erdoğan'a müdahale etmemiz lazım

Fransız milletvekili Remi Feraud, Erdoğan'ın Suriye tutumunu eleştirerek Fransa yönetimini, YPG/SDG lehine Suriye'ye müdahalede bulunmaya çağırdı.

Fransız sosyalist vekil ve eski Belediye Başkanı Remi Feraud, Meclis'te yaptığı konuşmada Suriye'deki duruma dair açıklamalarda bulunarak YPG'ye karşı operasyonlarda Fransa'nın 'pasif tutumunu' eleştirdi; Macron yönetimini Suriye'ye müdahale etmeye çağırdı.

Fraud, "Senatoda, Suriye'nin kuzeydoğusundaki, Rojava'daki dramatik durum hakkında hükümete sorular yönelttim. Fransa sessizliğini ve eylemsizliğini bozmalı: IŞİD'e karşı ortak savaşımızın üzerinden 10 yıl geçti, Suriye Kürtlerini terk etmeyelim" dedi.

FRANSIZ VEKİL: ROJAVA'NIN ÇÖKME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Fraud Türkiye'nin Suriye siyasetini eleştirdiği konuşmasında, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki özerk bölge Rojava'nın çökme riskiyle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu. Fransız vekil, YPG'nin gerilemesini Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiye bağladı ve şöyle devam etti:

"Kürt özerk bölgesi çöktü. Çünkü Donald Trump, Suriye rejimi güçleriyle birlikte bu saldırıyı başlatması için Recep Tayyip Erdoğan’a onay verdi. Şara ve Erdoğan'a müdahale etmemiz lazım"

"YPG'Yİ DESTEKLEMEYİ BIRAKMAYALIM"

Bölgedeki gelişmelere ilişkin Fransa'nın pasif kaldığını belirten vekil, Macron yönetimine seslenerek "Bu belirleyici günlerde Suriyeli demokratik güçlerin ve General Mazlum'un yanında yer alalım ve her şeyden önce Suriye Kürtlerini terk etmeyelim." dedi.

