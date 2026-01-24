BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı'nı 'Vali' yaptı

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı'nı 'Vali' yaptı

ABD Başkanı Trump, Çin'i ziyaret eden Kanada Başbakanı'nı yüzde 100 gümrük vergisiyle tehdit etti. Carney'e "Vali" diye hitap eden Trump, daha önce de Kanada'yı ABD'nin eyaleti yapmak istediğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'e "Vali" diye seslendi. Kanada'nın Çin'le ticari ilişkileri üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Trump, gümrük vergisiyle tehdit etti:

"Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne mal ve ürün göndermesi için bir 'Aktarma Limanı' yapacağını düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Kanada ile Çin anlaşma yaparsa, ABD'ye giren Kanada menşeli tüm mal ve ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır."

Trump'ın bu açıklaması, Carney'in Çin'i ziyaretinin hemen ardından geldi. 

CARNEY ÜSTÜ KAPALI ELEŞTİRDİ, TRUMP DAVETİNİ GERİ ÇEKTİ

Carney, Davos'ta Trump'ı üstü kapalı eleştirmiş, bunun üzerine Trump Kanada Başbakanı'na yaptığı Barış Kurulu davetini geri çekmişti. 

Grönland'ı isteyen Trump, her fırsatta Altın Kubbe'nin Kanada'yı da koruyacağını öne sürüyor. 

Öte yandan Trump,daha önce de Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmak istediğini söylemişti. 

