BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  GÜNCEL

Kıyı Kanunu'nun uygulanmasına dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de

Kıyı Kanunu'nun uygulanmasına dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Abone ol

Buna göre, yönetmelikte yer alan ve Kıyı Kanunu'na tabi yerlerde belediyelerince kısmi yapılaşma kararı alınmak suretiyle 1990 tarihinden önceki onaylı imar planlarında yer alan sahil şeridi genişliklerine uyulması gerektiği yönündeki yargı kararının yerine getirilmesi sağlandı.

Mahkemece, Kıyı Kanunu'nun yayımlandığı 1990 tarihi yerine yönetmelikte 1992 tarihinin baz alınması kanuna aykırı bulunmuştu. Yapılan düzenlemeyle bu tarih çelişkisi giderilerek yönetmelik, kanunla uyumlu hale getirildi.

Kıyı alanlarındaki sahil şeritlerinde 1990 yılı öncesi ve sonrasında yapılan imar planlarında uyulması gereken tarih ve kural konusundaki yerel yönetimlerde yaşanan belirsizlik giderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan sosyal medyadaki aşırı lüks harcama paylaşımlarına takip
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan sosyal medyadaki aşırı lüks harcama paylaşımlarına takip
Nevşin Mengü'nün 'ev sahibi' anısı büyük yankı uyandırdı
Nevşin Mengü'nün 'ev sahibi' anısı büyük yankı uyandırdı
İş yerine silahlı saldırı! Yaralılar var
İş yerine silahlı saldırı! Yaralılar var
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov Gazze'yi görüştü
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov Gazze'yi görüştü
Sakarya'da cezaevinde kan donduran olay!
Sakarya'da cezaevinde kan donduran olay!
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Gaziantep'te eski eş dehşeti! Yüzüne kimyasal madde atılan Aysel yaşam savaşı veriyor
Gaziantep'te eski eş dehşeti! Yüzüne kimyasal madde atılan Aysel yaşam savaşı veriyor
14 gündür haber alınamayan kişi bakın nerede bulundu
14 gündür haber alınamayan kişi bakın nerede bulundu
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan orduya "yapısal dönüşüm" talimatı
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan orduya "yapısal dönüşüm" talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete deprem bölgesi tepkisi: 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete deprem bölgesi tepkisi: 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi?
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı logo değiştirmek oldu! Türk bayrağının kaldırılması tepki çekti
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı logo değiştirmek oldu! Türk bayrağının kaldırılması tepki çekti
Çin'in en kıdemli 2 komutanına soruşturma başlatıldı
Çin'in en kıdemli 2 komutanına soruşturma başlatıldı