Osmanlı İmparatorluğu'nun yönettiği topraklarda şimdi hangi ülkeler var?

|
Bir zamanlar toprak büyüklüğünün devasa boyuta ulaştığı Osmanlı İmparatorluğu'nda hangi ülkeler bulunuyordu? İşte Osmanlı'nın bir parçası olan ülkeler...

Osmanlı İmparatorluğu'nun yönettiği topraklarda şimdi hangi ülkeler var? - Resim: 1

BU ÜLKELER OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN TOPRAKLARINDAYDILAR...

 Tarihin en köklü devletlerinden biri olan Osmanlı, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin, inançların ve toplumsal yapıların bir arada var olabildiği geniş bir dünya düzeni kurdu. Siyasi dehası, askeri gücü v​e diplomatik esnekliği sayesinde çağının ötesinde bir etki alanı oluşturan bu imparatorluk, yalnızca yönetim anlayışıyla değil, aynı zamanda medeniyet birikimiyle de dikkat çekti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun yönettiği topraklarda şimdi hangi ülkeler var? - Resim: 2

GÜNÜMÜZDE HALA OSMANLI'NIN İZLERİNİ TAŞIYAN ÜLKELER VAR

 

Bu büyük yapının içinde, yönetim sisteminin adaleti ve esnekliği, toplumun çeşitli katmanlarının barış içinde bir arada yaşayabilmesine olanak tanıyordu. Ekonomik düzeni, kültürel çeşitliliği ve şehirleşme anlayışı, dönemin pek çok devletine ilham veren bir seviyedeydi.

 

Mimari eserleri, eğitim kurumları ve idari yenilikleri ise bugün hâlâ etkisini sürdüren bir miras olarak karşımıza çıkıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun yönettiği topraklarda şimdi hangi ülkeler var? - Resim: 3

İŞTE OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN BİR PARÇASI OLAN O ÜLKELER!

1)  TÜRKİYE

Osmanlı İmparatorluğu'nun yönettiği topraklarda şimdi hangi ülkeler var? - Resim: 4

2) YUNANİSTAN

