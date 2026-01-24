Osmanlı İmparatorluğu'nun yönettiği topraklarda şimdi hangi ülkeler var?

GÜNÜMÜZDE HALA OSMANLI'NIN İZLERİNİ TAŞIYAN ÜLKELER VAR

Bu büyük yapının içinde, yönetim sisteminin adaleti ve esnekliği, toplumun çeşitli katmanlarının barış içinde bir arada yaşayabilmesine olanak tanıyordu. Ekonomik düzeni, kültürel çeşitliliği ve şehirleşme anlayışı, dönemin pek çok devletine ilham veren bir seviyedeydi.

Mimari eserleri, eğitim kurumları ve idari yenilikleri ise bugün hâlâ etkisini sürdüren bir miras olarak karşımıza çıkıyor.