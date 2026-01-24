BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  SPOR

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan sosyal medyadaki aşırı lüks harcama paylaşımlarına takip

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan sosyal medyadaki aşırı lüks harcama paylaşımlarına takip

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya üzerinden yapılan aşırı lüks harcama paylaşımlarının yakından takip edildiğini ve yapılan denetimler sonucunda geçen yıl 573 milyon lira ceza kesildiğini bildirdi.

Abone ol

GİB'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, sosyal medya platformlarındaki aşırı lüks harcamalara ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerine ilişkin paylaşımların yakından takip edildiği belirtildi.

Gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları ve organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamaların Başkanlık tarafından risk analizine tabi tutulduğu aktarılan paylaşımda, beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli incelemelerin yapıldığı vurgulandı.

Paylaşımda, bu kapsamda yapılan denetim sonuçlarına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçen yıl sosyal medya üzerinden bildirilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5 bin 559 ihbara ilişkin denetimler yapılmış ve 573 milyon lira ceza kesilmiştir. Başkanlık, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumu artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımların izlenmesine devam edecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Nevşin Mengü'nün 'ev sahibi' anısı büyük yankı uyandırdı
Nevşin Mengü'nün 'ev sahibi' anısı büyük yankı uyandırdı
İş yerine silahlı saldırı! Yaralılar var
İş yerine silahlı saldırı! Yaralılar var
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov Gazze'yi görüştü
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov Gazze'yi görüştü
Sakarya'da cezaevinde kan donduran olay!
Sakarya'da cezaevinde kan donduran olay!
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Gaziantep'te eski eş dehşeti! Yüzüne kimyasal madde atılan Aysel yaşam savaşı veriyor
Gaziantep'te eski eş dehşeti! Yüzüne kimyasal madde atılan Aysel yaşam savaşı veriyor
14 gündür haber alınamayan kişi bakın nerede bulundu
14 gündür haber alınamayan kişi bakın nerede bulundu
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan orduya "yapısal dönüşüm" talimatı
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan orduya "yapısal dönüşüm" talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete deprem bölgesi tepkisi: 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete deprem bölgesi tepkisi: 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi?
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı logo değiştirmek oldu! Türk bayrağının kaldırılması tepki çekti
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı logo değiştirmek oldu! Türk bayrağının kaldırılması tepki çekti
Çin'in en kıdemli 2 komutanına soruşturma başlatıldı
Çin'in en kıdemli 2 komutanına soruşturma başlatıldı
3 aylık bebek yatağında ölü bulundu
3 aylık bebek yatağında ölü bulundu