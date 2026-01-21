Galatasaray - Atletico Madrid / Canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında gözler RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray–Atletico Madrid mücadelesine çevrildi. Okan Buruk yönetiminde ilk 24 hedefiyle sahaya çıkacak sarı-kırmızılılar, İspanyol temsilcisi karşısında avantaj yakalamak istiyor. 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Galatasaray, 12 puanlı Diego Simeone'nin ekibine karşı hata yapmamayı amaçlıyor.

Galatasaray - Atletico Madrid

Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray - Atletico Madrid ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen



Atletico Madrid:

CİMBOM'DA HEDEF İLK 24

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Atletico Madrid karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. Oynadığı 6 karşılaşmada 9 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, İspanyol ekibine karşı alacağı puan ya da puanlarla ilk 24'e kalmayı garantilemeyi hedefliyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hata yapmak istemeyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi son hafta mücadelesinde ise Manchester City deplasmanına konuk olacak.

"TAKIM OLARAK EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Atletico Madrid maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 girmek için önemli bir karşılaşma. Bu maçtan sonra 'burada kendimiz artık varız' diyebileceğimiz bir karşılaşma. Puan anlamında çok önemli. Bu tür dünyanın önemli takımlarına karşı iç sahadaki maçlar, hem oyun hem de sonuç olarak uzun yıllar Galatasaray'ın tarihine geçen maçlar oldu. Hepimiz için büyük bir şans. Galatasaray takımı için, benim için, futbolcular için bu maçı yaşamak yine akıllarda ileride insanlar baktığında 'Galatasaray, bir Atletico Madrid maçı oynamıştı' dedirtmek için büyük bir şans. Takım olarak en iyisini yapacağız. Form durumu yüksek bir takım var. Çok önemli bir teknik direktörleri var. 15 senedir takımın başında olan Simeone ile birlikte her sene farklı oyunlar, farklı oyuncular, hep rakiplerini zorlayan, hep kazanmaya odaklı bir takım. Biz de en maksimumumuzu vererek, bu maçtan kazanarak ayrılmak istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum. Kritik bir maça çıkıyoruz.

GÖZLER VICTOR OSIMHEN'DE OLACAK

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle takımının bu alanda en golcü ismi olarak yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde krallık yarışında 9 golle zirvede Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe bulunurken, Osimhen de Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland ile birlikte 6'şar golle takip ediyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in dışında Yunus Akgün de 2 gol kaydetti.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, şu açıklamalarda bulundu:

Zor bir maç olacak. Galatasaray'ın çok iyi oyuncuları var. Forvette özellikle iyi ve hızlı oyuncuları var. Orta sahadan çıkan ataklar çok önemli olacak. Orta sahada Torreira var. Bizi çok mücadeleci bir takım bekliyor.