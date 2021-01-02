Galatasaray-Antalyaspor Süper Lig maçı özet ve golleri

Süper Lig'de 16'ncı haftada Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'dan 6 gol yiyen Antalyaspor, İstanbul'dan 1 puanla dönüyor. Evinde 1 puan çıkardığı maçta Aslan liderliği de bıraktı. Alanyaspor averajla 16'ncı haftada an itibariyle lider olarak kayıtlara geçti. Gözler yarınki Kayserispor-Beşiktaş maçına çevrildi.

Abone ol

Süper Lig'in 16'ncı haftasının en kritik maçına çıkacak olan Galatasaray, Ersun Yanal'lı Antalyaspor karşısında 2 puan bıraktı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç, saat 19.00'da başladı.. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Özellikle zirve mücadelesinde kendisini takip eden Alanyaspor'un kazanmasından sonra Aslan, liderlik tahtını bırakmak istemediği maçta oynadığı oyunla keyif vermedi. Mücadele 0-0'lık sonuçla tamamlandı. Falcao 74'te sakatlanarak oyundan çıktı. Emre Kılınç ise ligdeki ilk kırmızı kartını gördü. Böylece Alanyaspor ile Galatasaray puanını eşitledi. Her ikisi de haftayı 30 puanla kapadı. Eğer yarın Beşiktaş Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönerse 31 puanla liderliğini ilan edecek.

İşte karşılaşmanın önemli dakikaları:

90+6 Galatasaray'da Donk'un kafa vuruşu auta gitti. Pozisyon sonrası hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı.

77- Arda Turan, kafasıyla önüne yumuşattığı topu içeri çevirdi. Oğulcan'ın yatarak çıkardığı şuta Boffen geçit vermedi. Müthiş refleksle topu çıkarmayı başardı.

74- Yine sakatlandı... Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao sakatlanarak yerini Sekidika'ya bıraktı.

62- Antalyaspor'da Gökdeniz kaleci Okan'la karşı karşıya kalmak üzereyken Marcao kayarak net gol pozisyonunun önüne geçti.

50- Galatasaray 10 kişi kaldı. Emre Kılınç, Amilton'a arkadan kayarak yaptığı müdahale sonrası Süper Lig kariyerinde ilk kırmızı kartı gördü. Pozisyonu VAR'da izleyen hakem kararını değiştirmedi.

46- İkinci yarıya Galatasaray hızlı başladı. Oğulcan Çağlayan, takımı adına kaleyi yokladı ancak top dışarı gitti.

45+2 Antalyaspor'un köşe vuruşunda Naldo'nun kafa vuruşu dışarı gitti. İlk yarı gol pozisyonu anlamında kısır geçti.

40- Galatasaray Saracchi ile sol tarafı etkili kullanıyor. Soldan gelen ortada Belhanda kötü bir kafa vuruşu çıkardı.

37- Bu dakika itibariyle oyunun hakimi Galatasaray. Aslan, top çevirme oyunuyla Antalya'nın kilidini açmaya çabalıyor.

20- Saracchi'nin içeri çevirdiği topta savunmada Veysel araya girerek kornere gönderdi. Galatasaray köşe vuruşunda etkili olamadı.

12- Belhanda'nın harika şutunu kaleci Boffin uçarak kornere çeldi.

7- Savunma arkasına sarkan Saracchi, kaleyi yokladı. Sonrasında ofsayt bayrağı kalktı.

1- Karşılaşma Antalyaspor'un vuruşuyla başladı. Galatasaray yarı sahasına gönderilen topta kafa vuruşuna çıkan Kudriashov sakatlandı. Oyun bir süre durdu.

ilk 11'ler:

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel.

İki takımın eksiklikleri

Galatasaray'da sakatlıkları süren Ryan Babel, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli'in yanı sıra cezalı Taylan Antalyalı ile yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza yaşayan Omar bu maçta yer almıyor.

Antalyaspor'da ise Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Jean-Armel Drole, Serdar Gürler, Adis Jahovic, Ali Eren İyican, Sidney Sam bu karşılaşmada forma giyemiyor.