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Rize'de CHP’li belediye başkanı sokağa çıkma yasağında 16 kişiyle içkili partide yakalandı

İhlas Haber Ajansı

RİZE'de, CHP'li ilçe Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediyeye ait orman evinde kısıtlama saatlerinde alkol alıp piknik yaparken yakalandı. 16 kişiye toplamda 50 bin 400 TL idari para cezası kesilirken Ercüment Şahin'e kısıtlamadan muaf olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulanmadı.

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Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesi Gürcüdüzü Yaylasında bulunan Fındıklı Belediye Başkanlığı’na ait orman evinde aralarında Fındıklı Belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, 3 encümen ve 1 muhtarında bulunduğu 17 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal edip, sosyal mesafe kurallarına uymayarak, alkol alarak, piknik yaptıkları tespit edildi.

Belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun sokağa çıkma yasağından muaf olduğu gerekçesiyle ceza kesilmezken, jandarma ekipleri tarafından beraberindeki 16 kişiye ayrı ayrı 3'er bin 150 lira olmak üzere toplamda 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

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