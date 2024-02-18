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Fransız deprem uzmanı geldi, inceledi! 2 bölgede 7'den büyük deprem alarmı!

Fransız deprem uzmanı geldi, inceledi! 2 bölgede 7'den büyük deprem alarmı!

Ünlü Fransız Jeolog Xavier Le Pichon'un öğrencileri Pierre Henry ve Romain Bousguet, Türkiye'de yeni büyük depremlerin nerede olabileceğine dair önemli bilgiler verdi. Deprem bilimciler Bingöl ve Marmara'ya dikkat çekti. Silivri- İstanbul arasında 7.2- 7.4 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini söyleyen jeofizikçiler Bingöl'de büyük bir deprem beklendiğini açıkladı.

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Deprem uzmanları Pierre Henry ve Romain Bousguet, Doğu Anadolu ve Marmara Bölgesi'ne deprem uyarısında bulundu. En muhtemel senaryonun Silivri- İstanbul arasında 7.2- 7.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu söyleyen uzmanlar Bingöl'de de büyük bir deprem beklendiğini ancak Kahramanmaraş'taki kadar büyük olmayacağını belirtti. İşte Halk TV'de açıklamalar yapan iki deprem bilimcinin uyarıları

"Kahramanmaraş ve Elazığ'da yaşanan depremlerin ardından Bingöl'de de büyük bir deprem bekleniyor. Bingöl'de beklenen depremin Kahramanmaraş'takinden daha küçük olması öngörülüyor. Ölüdeniz fay hattı üzerinde denizde bir deprem ihtimali var.

En muhtemel senaryo

En muhtemel senaryo Silivri- İstanbul arasında 7.2- 7.4 büyüklüğünde bir deprem. Marmara adaları segnemti de depremden etkilenebilir.

7'nin üzerinde deprem olabilir.

912 Ganos ve 1999 İzmit depremlerinde kırılan fay hatlarının da tekrar kırılma ihtimali var. Bu durumda Adalar, İzmit ve Ganos'ta da 7'nin üzerinde deprem olabilir.

3 saat arayla bile olabilir

Silivri- İstanbul hattında son kırılma 1766'da gerçekleşti ve 3 ay arayla iki büyük deprem meydana geldi. Bu da gelecekteki depremlerin 3 saat arayla bile olabileceğini gösteriyor."

Öte yandan, uzmanlar deprem bölgelerinde yaşayanlara sağlam binada oturmaları ve deprem öncesi ve sonrası için acil durum planı yapmaları önerisinde bulunmaya ise devam ediyor.

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