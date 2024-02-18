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Yol kontrolünde durdurulan 5 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Yol kontrolünde durdurulan 5 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde yol kontrolü esnasında durdurulan 5 şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi.

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Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcılarına ve satıcılarına yönelik yol kontrol noktasında uyuşturucu madde köpeği ile birlikte kontrol gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre durdurulan K.C., S.K., M.A., C.E. ve S.E. isimli şüpheliler, bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı. Ayrıca şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alına şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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