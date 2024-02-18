BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gümrük kaçağı 20 bin 50 cep telefonu ve 16 bin elektronik sigara ele geçirildi

Gümrük kaçağı 20 bin 50 cep telefonu ve 16 bin elektronik sigara ele geçirildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde durdurulan 2 tırda gümrük kaçağı 20 bin 50 cep telefonu ve 16 bin elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 2 tır durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 20 bin 50 cep telefonu, 16 bin elektronik sigara, 1000 kablosuz kulaklık ve 80 saç maşası bulundu.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla kaçak ürünlere el konulurken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meğer Erzincan'da facia göz göre göre gelmiş! İş güvenliği uzmanı defalarca uyarmış
Meğer Erzincan'da facia göz göre göre gelmiş! İş güvenliği uzmanı defalarca uyarmış
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İstanbul'da taksicilikte yeni dönem! Murat Kurum seçilirse yapacaklarını anlattı
İstanbul'da taksicilikte yeni dönem! Murat Kurum seçilirse yapacaklarını anlattı
Soğuk havalar deri hastalıklarını tetikliyor
Soğuk havalar deri hastalıklarını tetikliyor
73 yaşındaki 'torbacı dede' İzmir'de yakalandı
73 yaşındaki 'torbacı dede' İzmir'de yakalandı
Yoldan çıkan otomobil bankta oturan vatandaşa çarptı
Yoldan çıkan otomobil bankta oturan vatandaşa çarptı
İmamoğlu duyurdu: Martta iki metro daha açacağız
İmamoğlu duyurdu: Martta iki metro daha açacağız
Yaşlı adam odasında çıkan yangında öldü
Yaşlı adam odasında çıkan yangında öldü
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak
İstanbul'da "kaçak sigara" operasyonu: 4 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da "kaçak sigara" operasyonu: 4 şüpheli yakalandı!
Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
Cevdet Yılmaz: Satın alma gücü paritesine göre ise 11. büyük ekonomi konumundayız
Cevdet Yılmaz: Satın alma gücü paritesine göre ise 11. büyük ekonomi konumundayız