BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yoldan çıkan otomobil bankta oturan vatandaşa çarptı

Yoldan çıkan otomobil bankta oturan vatandaşa çarptı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan otomobil, yol kenarındaki bankta oturan vatandaşa çarptı.

Abone ol

İlginç kaza, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hisar Sokak üzerinden Gazi Osmanpaşa Caddesi’ne doğru seyir halinde olan Umut C.’nin kullandığı 59 AAl 135 plakalı otomobilin önüne 37. Sokak’tan gelen 53 DE 995 plakalı araç çıktı.

Önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan Umut C.’nin kullandığı otomobil, kaldırıma çıkarak, bankta oturan Kutluhan K.’ya çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kutluhan K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu duyurdu: Martta iki metro daha açacağız
İmamoğlu duyurdu: Martta iki metro daha açacağız
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Yaşlı adam odasında çıkan yangında öldü
Yaşlı adam odasında çıkan yangında öldü
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak
İstanbul'da "kaçak sigara" operasyonu: 4 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da "kaçak sigara" operasyonu: 4 şüpheli yakalandı!
Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
Cevdet Yılmaz: Satın alma gücü paritesine göre ise 11. büyük ekonomi konumundayız
Cevdet Yılmaz: Satın alma gücü paritesine göre ise 11. büyük ekonomi konumundayız
69 gün arayla 2. kez yanan iş yeri küle döndü!
69 gün arayla 2. kez yanan iş yeri küle döndü!
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak
Japonya Ukrayna'nın yeniden inşasına 15,8 milyar yen destek verecek
Japonya Ukrayna'nın yeniden inşasına 15,8 milyar yen destek verecek
Ayvacık açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvacık açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı
13 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu
13 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu