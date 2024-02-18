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İmamoğlu duyurdu: Martta iki metro daha açacağız

İmamoğlu duyurdu: Martta iki metro daha açacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi-Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılış töreninde yeni projelerinden bahseden İmamoğlu, biri Avrupa Yakası'nda biri Anadolu Yakası'nda olmak üzere iki metro hattı daha açacaklarını duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal'da Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi-Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan İmamoğlu, görevde olduğu 5 yılı özenli bir şekilde tamamlamak üzere olduğunu belirtti.

İnsanları birbirinden ayırmadan güzel işler başardıklarını aktaran İmamoğlu, konuşmasında yeni projelerinden de bahsetti. "Martta iki metro daha açacağız." diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti.

"Biri Anadolu, diğeri Avrupa Yakası'nda. Avrupa Yakası'ndaki Ataköy-İkitelli hattı; Anadolu Yakası'ndaki Çekmeköy-Sancaktepe-Samandıra hattı. Toplamda 65 kilometre metroyu bu 5 yılda bitirmiş olacağız.''

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından kurdele kesilerek, Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi-Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

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