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Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu

Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu

'Buket Aydın Beauty' adlı güzellik merkezi açarak yeni sektöre atılan sunucu Buket Aydın "Buket Aydın'la Gündem Özel" programıyla yayın hayatına geri dönüyor.

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Sunucu Buket Aydın, ekranlara geri döndü. En son "hesap ödeme" videosu sonrası Şahan Gökbakar ile girdiği polemikle gündeme gelen sunucu Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu.

YouTube yayınında 'hesap ödemem' açıklamaları ve Şahan Gökbakar'ın eşi hakkındaki iddiaları ile tepki çeken Aydın, yayın hayatına yeni başlayan GRT kadrosunda yer alacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Aydın, 'Buket Aydın'la Gündem Özel' programıyla yayın hayatına geri döndü.

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