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İmamoğlu'na bir rakip daha! DEVA Partisi'nin adayını sosyal medyadan duyurdu

İmamoğlu'na bir rakip daha! DEVA Partisi'nin adayını sosyal medyadan duyurdu

Yerel seçimlerde gözler İstanbul'da olacak. Parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya devam ediyor. Mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz o ismi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak ediliyor. 31 Mart'taki seçimlerde özellikle İstanbul'da kimin kazanacağı en merak edilen soru... Açıklanan adaylar arasında CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum en çok öne çıkan isimler.

İBB'ye bir aday daha!

İYİ Parti, Saadet Partisi, DEM, Memleket Partisi, Zafer Partisi İstanbul adaylarını açıklarken yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyadan açıklama yapan gazeteci İsmail Saymaz, bir partinin daha İstanbul adayını açıkladığını ifade etti.

Saymaz paylaşımında şunları aktardı:

"DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu."

Öte yandan Ankara’da eski Anayasa Mahkemesi üyesi Mümtaz Akıncı, İzmir’de ise Serap Karaosmanoğlu aday gösterilecek.

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