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Milli güreşçi İbrahim Çiftçi Avrupa üçüncüsü

Milli güreşçi İbrahim Çiftçi Avrupa üçüncüsü

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 97 kilo serbest stilde Belaruslu rakibi Aliaksandr Hushtyn'i 6-5 mağlup eden İbrahim Çiftçi bronz madalya kazandı.

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Bulgaristan'ın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 70 kiloda Haydar Yavuz, 79 kiloda Ramazan İshak Sarı, 97 kiloda ise İbrahim Çiftçi, repesaj maçlarını kazanarak bronz madalya müsabakalarına çıkma hakkı elde etti.

65 kiloda Abdullah Toprak ise repesaj maçını kaybederek elendi.

İbrahim Çiftçi'den bronz madalya

İbrahim Çiftçi, şampiyonaya bireysel olarak katılan Aliaksandr Hushtyn'la karşılaştı. Rakibini 6-5 yenen milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Haydar Yavuz bronz madalya maçında Bulgaristan'dan Ramazan Eldarovitch Ramazanov'a, Ramazan İshak Sarı ise İtalya'dan Frank Chamizo Marquez'e yenildi.

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