Abdülkadir Ömür damgası! Hull City seriye bağladı

İngiltere Championship’in 23. haftasında Hull City, deplasmanda Huddersfield’ı 2-1 mağlup etti. Abdülkadir Ömür, Hull City’nin son golünde asisti yapan isim oldu.

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İngiltere Championship’in 23. haftasında Hull City, deplasmanda Huddersfield’ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Hull City, 7. dakikada Greves ile öne geçerken 90+2. dakikada Rudoni skora eşitliği getirdi. 90+4. dakikada ise Abdülkadir Ömür’ün asistinde Graves bir kez daha topu ağlara gönderdi ve Hull City’e galibiyeti getirdi.

Abdülkadir Ömür, yaptığı asistle Hull City formasıyla ilk kez skor katkısı verdi. Milli futbolcu, sergilediği başarılı performansla da göz doldurdu.

SON BEŞ MAÇTA 4. GALİBİYET

Bu sonucun ardından son beş maçta dördüncü galibiyetini alan Hull City puanını 51'e yükseltti. Huddersfield ise 34 puanda kaldı.