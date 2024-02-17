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Rizespor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Rizespor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'a konuk olacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Rizespor 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)

Rize Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Mucadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligde oynadığı son Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, liderliği Galatasaray'a kaptırırken yarışta da 2 puan geriye düştü.

Geride kalan 25 karşılaşmada 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın ekibi 64 puan topladı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Rizespor: Rizespor’un Fenerbahçe maçı ilk 11’i: Gökhan, Mocsi, Emirhan, Hojer, Benhur, Shelvey, Olawoyin, Muammer, Akintola, Taha, Minchev

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