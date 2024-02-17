Rizespor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'a konuk olacak.Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.
Rizespor 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)
Rize Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Mucadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ligde oynadığı son Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, liderliği Galatasaray'a kaptırırken yarışta da 2 puan geriye düştü.
Geride kalan 25 karşılaşmada 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın ekibi 64 puan topladı.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
Rizespor: Rizespor’un Fenerbahçe maçı ilk 11’i: Gökhan, Mocsi, Emirhan, Hojer, Benhur, Shelvey, Olawoyin, Muammer, Akintola, Taha, Minchev