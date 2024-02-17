BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

2 aylık bebeğine zarar vermeye çalıştı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
2 aylık bebeğine zarar vermeye çalıştı!

Isparta’da 2 aylık bebeğine zarar vermeye çalışan baba polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Abone ol

Olay, gece saatlerinde Isparta’nın merkeze bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde cam parçası ve 2 aylık bebeği ile balkona çıkan S.K bebeğine zarar verebileceği iddiası ile yapılan ihbar sonrası emniyet ekiplerini harekete geçirdi.

Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polislerin yaklaşık bir saat süren çabası sonrası ikna olan baba S.K, aşağıya indirilerek Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, 2 aylık bebeğin zarar görmediği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kosova, bağımsızlığının 16. yılını kutluyor
Kosova, bağımsızlığının 16. yılını kutluyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Ben tenekeden teyyare değilim
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Ben tenekeden teyyare değilim
Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahıs yakalandı
Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahıs yakalandı
Hatayspor - Sivasspor maçında puanlar paylaşıldı
Hatayspor - Sivasspor maçında puanlar paylaşıldı
Adıyaman'da şiddetli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
Adıyaman'da şiddetli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
Antalyaspor Başkan Vekili isyan etti: Antalyaspor doğrandı!
Antalyaspor Başkan Vekili isyan etti: Antalyaspor doğrandı!
Aydın'da aranan şahıslar operasyonu: 28 şahıs tutuklandı
Aydın'da aranan şahıslar operasyonu: 28 şahıs tutuklandı
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu
Buket Aydın yeni kanalını buldu! Artık her salı ekranda
Buket Aydın yeni kanalını buldu! Artık her salı ekranda
Malatya'da yakalanan FETÖ firarisi kadın tutuklandı
Malatya'da yakalanan FETÖ firarisi kadın tutuklandı
Otoyolda feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı!
Otoyolda feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı!