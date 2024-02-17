2 aylık bebeğine zarar vermeye çalıştı!

Isparta’da 2 aylık bebeğine zarar vermeye çalışan baba polis ekipleri tarafından ikna edildi.

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Olay, gece saatlerinde Isparta’nın merkeze bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde cam parçası ve 2 aylık bebeği ile balkona çıkan S.K bebeğine zarar verebileceği iddiası ile yapılan ihbar sonrası emniyet ekiplerini harekete geçirdi.

Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polislerin yaklaşık bir saat süren çabası sonrası ikna olan baba S.K, aşağıya indirilerek Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, 2 aylık bebeğin zarar görmediği belirtildi.