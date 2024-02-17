Sivas'ta muhtarın evini kundakladılar

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde kundaklanan muhtarın evi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, olay, Koyulhisar ilçesine uzaklığı 17 kilometre olan Sugözü köyü Dağönü Mezrasında meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Muhtar Şenol Demirci’ye ait yazlık ev kundaklama sonucu alev aldı. Yangını görenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde kimsenin olmayışı muhtemel bir faciayı önlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.