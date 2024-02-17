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Evde yangın çıktı, 5 yaşındaki işitme engelli çocuk yaşamını yitirdi!

Evde yangın çıktı, 5 yaşındaki işitme engelli çocuk yaşamını yitirdi!

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki işitme engelli çocuk hayatını kaybetti.

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Paşaköy Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemede, işitme engelli Yusuf Murat Can'ın (5) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Can'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Hayvancılıkla uğraşan çocuğun anne ve babasının, yem vermek için ahırda bulundukları sırada yangının çıktığı öne sürüldü.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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