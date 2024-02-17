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İran, yeni 2 hava savunma sistemini tanıttı

İran, yeni 2 hava savunma sistemini tanıttı

İran, Arman anti-balistik füze sistemi ve Azerheş alçak irtifa hava savunma sistemlerini tanıttı.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, yeni yerli üretim iki hava savunma sistemi, Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani'nin katıldığı törenle sergilendi.

Arman anti-balistik füze sisteminin 120 ila 180 kilometre mesafedeki ve 27 kilometre yükseklikteki 12 hedefe aynı anda karşı koyabildiği, Azerheş füze sisteminin ise atışa hazır 4 füzeyle 50 kilometre mesafeye kadar alçak irtifadaki hedefleri tespit ederek yok edebildiği aktarıldı.

Savunma Bakanı Aştiyani, törende yaptığı konuşmada, "3 dakikadan kısa sürede operasyona hazır hale gelebilen Arman anti-balistik füze sistemi, ülke topraklarının savunulması için güvenilir bir koruma sağlıyor." ifadesini kullandı.

İran, ilk kez Ağustos 2023'te Rusya'da düzenlenen Uluslararası Askeri Teknik Forum ARMY-2023'te Arman hava savunma sisteminin replikasını sergilemişti.

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