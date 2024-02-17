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Aziz Yeniay canlı yayında açıklıyor! Saldırının arkasında hangi siyasi var? Ekrem İmamoğlu'na ne dedi?

AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, canlı yayında İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını yanıtlıyor. Silahlı saldırıyla ilgili savcılık belgelerine hangi siyasinin ismi geçti? Ekrem İmamoğlu, "Saldırı Aziz Yeniay'a yönelik değil" bilgisini kimden aldı?...

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de bir derneği ziyareti sırasında yaşanan silahla saldırı olayıyla ilgili Hadi Özışık'ın sorularını cevaplıyor.

Ziyaret esnasında yoldan geçen bir araç tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş ve 1 kişi ağır şekilde yaralanmıştı. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan 26 şüpheliden 16'sı tutuklanmıştı.

Yapılan saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere saldırının politik olmadığı söylense de, Aziz Yeniay, olayın kendisine yönelik olduğunu düşündüğünü belirterek şikayetçi olmuştu.

Aradan geçen bir haftanın ardından Aziz Yeniay, ilk kez canlı yayına çıkarak yaşananları tüm detaylarıyla Hadi Özışık'a anlatıyor.

- Saldırı anında neler oldu?
- Saldırının arkasında hangi siyasi var?
- Savcılık belgesine giren isim kim?
- Ekrem İmamoğlu, 'hedef Aziz Yeniay değil' bilgisini kimden ya da hangi istihbarat teşkilatından aldı?
- Ekrem İmamoğlu kendisini aradı mı?

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