DEM Parti: CHP ile iki şehirde anlaştık! Ankara adayı hapisteki Gültan Kışanak oldu

DEM Parti, Ankara'da cezaevinde bulunan Gültan Kışanak ile İHD eski Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ı aday gösterdi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP ile Mersin'in Akdeniz ilçesi ile İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kentsel uzlaşı sağladıklarını duyurdu. Doğan,, Şanlıurfa'daki adayların da kent uzlaşısı kapsamında belirlendiğini söyledi. CHP, sadece Şanlıurfa'dan aday çıkarmamıştı. Doğan, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.Abone ol
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde gösterecekleri adayları açıkladı. DEM Parti'nin Ankara adayları 7 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan, HDP'nin eski yöneticilerinden Gültan Kışanak ve İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) eski Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan oldu.
DEM Parti'nin belediye başkan adayları şu şekilde:
Ankara - Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan
Bursa - İhsan Seylan ve Bilmez Erboğa
Urfa - Cemalettin Ekmen ve Gülser Yıldırım
Antep - Selman Tutumlu
Malatya - Abdulvahap Ekim ve Sevin Şimşek Bayram
Konya - Gülbahar Gündüz ve Bülent Kılıç
Kocaeli - Hasan Özgüneş ve Selda İlgöz Koçyiğit
Aydın - Suzan Koç ve Naif Kanat
Osmaniye - Ziver Gümüş ve Zilan Karagüzel
Kilis - Ahmet Üçer ve Azize Akoğlu
Elazığ - Hayrettin Kaya
Adıyaman - Meryem Ceritli ve Bahattin Bilgin
Dersim - Cevdet Konak ve Birsen Orhan
Kocaeli - Mustafa Avcı ve Sevin Coşkun
Mersin- Akdeniz ve Esenyurt'ta uzlaşma
DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan, 'kent uzlaşısı' politikasına devam ettiklerini ve bunun yerelden merkeze demokratik siyaset zemini oluşturduğunu söyledi. Bu kapsamda kent uzlaşısı sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve İstanbul Esenyurt olduğunu açıkladı. Urfa'daki adayların da kent uzlaşısı kapsamında belirlendiğini söyledi. Doğan, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
"İzmir için görüşmeler sürüyor"
Batıdaki illerdeki görüşmelerin sadece CHP ile yapılmadığını da belirten Ayşegül Doğan, İzmir için de görüşmelerin devam ettiğini ve henüz sonuçlanmadığını söyledi.
Gültan Kışanak'tan mektup
Ayşegül Doğan, cezaevinde tutuklu bulunan Gültan Kışanak'ın yazdığı mektubu da okudu. Doğan'ın okuduğu Kışanak'ın mektubu şu şekilde:
"Partimizin Ankara Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adaylığı önerisini sizlere duyduğum sorumluluğun bir gereği olarak kabul ettiğimi belirtmek istiyorum. Başta Kürt sorunu ve kadın özgürlüğü sorunları olmak üzere, sorunlarımızı kaynağında Ankara'da tartışmak, konuşmak gerekiyordu. Diyarbakır'dan Ankara'ya, Ankara'da Türkiye'nin dört bir yanına toplumsal barış köprüleri kurmak için yola çıkıyoruz. Sizleri barışa demokrasiye ve özgürlüğe inanan herkesi bu mücadelede inisiyatif almaya davet ediyor, şimdiden başarılar diliyorum."