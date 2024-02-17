DEM Parti: CHP ile iki şehirde anlaştık! Ankara adayı hapisteki Gültan Kışanak oldu

DEM Parti, Ankara'da cezaevinde bulunan Gültan Kışanak ile İHD eski Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ı aday gösterdi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP ile Mersin'in Akdeniz ilçesi ile İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kentsel uzlaşı sağladıklarını duyurdu. Doğan,, Şanlıurfa'daki adayların da kent uzlaşısı kapsamında belirlendiğini söyledi. CHP, sadece Şanlıurfa'dan aday çıkarmamıştı. Doğan, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde gösterecekleri adayları açıkladı. DEM Parti'nin Ankara adayları 7 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan, HDP'nin eski yöneticilerinden Gültan Kışanak ve İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) eski Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan oldu.

DEM Parti'nin belediye başkan adayları şu şekilde:

Ankara - Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan

Bursa - İhsan Seylan ve Bilmez Erboğa

Urfa - Cemalettin Ekmen ve Gülser Yıldırım

Antep - Selman Tutumlu

Malatya - Abdulvahap Ekim ve Sevin Şimşek Bayram

Konya - Gülbahar Gündüz ve Bülent Kılıç

Kocaeli - Hasan Özgüneş ve Selda İlgöz Koçyiğit

Aydın - Suzan Koç ve Naif Kanat

Osmaniye - Ziver Gümüş ve Zilan Karagüzel

Kilis - Ahmet Üçer ve Azize Akoğlu

Elazığ - Hayrettin Kaya

Adıyaman - Meryem Ceritli ve Bahattin Bilgin

Dersim - Cevdet Konak ve Birsen Orhan

Kocaeli - Mustafa Avcı ve Sevin Coşkun

Mersin- Akdeniz ve Esenyurt'ta uzlaşma

DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan, 'kent uzlaşısı' politikasına devam ettiklerini ve bunun yerelden merkeze demokratik siyaset zemini oluşturduğunu söyledi. Bu kapsamda kent uzlaşısı sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve İstanbul Esenyurt olduğunu açıkladı. Urfa'daki adayların da kent uzlaşısı kapsamında belirlendiğini söyledi. Doğan, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

"İzmir için görüşmeler sürüyor"

Batıdaki illerdeki görüşmelerin sadece CHP ile yapılmadığını da belirten Ayşegül Doğan, İzmir için de görüşmelerin devam ettiğini ve henüz sonuçlanmadığını söyledi.

Gültan Kışanak'tan mektup

Ayşegül Doğan, cezaevinde tutuklu bulunan Gültan Kışanak'ın yazdığı mektubu da okudu. Doğan'ın okuduğu Kışanak'ın mektubu şu şekilde:

"Partimizin Ankara Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adaylığı önerisini sizlere duyduğum sorumluluğun bir gereği olarak kabul ettiğimi belirtmek istiyorum. Başta Kürt sorunu ve kadın özgürlüğü sorunları olmak üzere, sorunlarımızı kaynağında Ankara'da tartışmak, konuşmak gerekiyordu. Diyarbakır'dan Ankara'ya, Ankara'da Türkiye'nin dört bir yanına toplumsal barış köprüleri kurmak için yola çıkıyoruz. Sizleri barışa demokrasiye ve özgürlüğe inanan herkesi bu mücadelede inisiyatif almaya davet ediyor, şimdiden başarılar diliyorum."