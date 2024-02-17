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Aylarca toprak altında bekletilen peynirler sofraları süsledi

Aylarca toprak altında bekletilen peynirler sofraları süsledi

Ağrı’da asırlardır devam eden toprağa peynir gömme geleneğini sürdüren vatandaşlar, toprak altında aylarca beklettikleri peynirleri toprak altından çıkardı.

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Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sürdürdüğü asırlık toprağa peynir gömme geleneği ile birlikte, peynirler birçok işlemden geçirildikten sonra plastik bidonlara iyice sıkıştırılarak toprak altına gömülüyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan lor ve peynirler, toprağa gömme işleminin ardından daha lezzetli ve organik bir şekilde sofraları süslüyor.

Ağrı’nın Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde yaşayan Türkan Doğan, bu asırlık toprağa peynir gömme geleneğini 20 yıldır devam ettiriyor.Yaz aylarında kendi ineklerinden ürettikleri sütleri peynir haline getirerek bidonlara dolduran Doğan, doldurduğu bidonları toprağın altına gömüyor. Toprağa gömülen peynirler yaklaşık 6 ay boyunca olgunlaşmaya bırakılıyor.

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