Bölgenin en güçlü itfaiyesinde itfaiyeciler eğitimde

Bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatını oluşturan Düzce Belediyesi ilçe belediyesinde görev yapan itfaiye erlerine eğitim vermeye başladı. Kaynaşlı Belediyesi itfaiye erlerine yangın söndürme, kurtarma, yangın yerindeki tehlikeler ve trafik kazalarına müdahale konusunda eğitim gerçekleştirildi.

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatlarıyla yeni binada yenilenen araç ve teçhizatla hizmet veren ve bölgenin en güçlü itfaiyesi olan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ilçe ve belde belediyeleri itfaiye erlerine eğitim vermeye başladı.

Düzce İtfaiyesinde ki eğitim birimi Kaynaşlı İtfaiyesi'ne iki hafta boyunca temel eğitim programını düzenlendi. İtfaiye erlerine yangın söndürme, kurtarma, yangın yerindeki tehlikeler ve trafik kazalarına müdahale konusunda eğitim verildi.

Eğitimin sonunda ise tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta yanan araca müdahale edildi.