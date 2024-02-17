BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  GÜNCEL

Bölgenin en güçlü itfaiyesinde itfaiyeciler eğitimde

Bölgenin en güçlü itfaiyesinde itfaiyeciler eğitimde

Bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatını oluşturan Düzce Belediyesi ilçe belediyesinde görev yapan itfaiye erlerine eğitim vermeye başladı. Kaynaşlı Belediyesi itfaiye erlerine yangın söndürme, kurtarma, yangın yerindeki tehlikeler ve trafik kazalarına müdahale konusunda eğitim gerçekleştirildi.

Abone ol

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatlarıyla yeni binada yenilenen araç ve teçhizatla hizmet veren ve bölgenin en güçlü itfaiyesi olan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ilçe ve belde belediyeleri itfaiye erlerine eğitim vermeye başladı.

Düzce İtfaiyesinde ki eğitim birimi Kaynaşlı İtfaiyesi'ne iki hafta boyunca temel eğitim programını düzenlendi. İtfaiye erlerine yangın söndürme, kurtarma, yangın yerindeki tehlikeler ve trafik kazalarına müdahale konusunda eğitim verildi.

Eğitimin sonunda ise tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta yanan araca müdahale edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aman dikkat! 14 günü aşan bel ağrısını önemseyin!
Aman dikkat! 14 günü aşan bel ağrısını önemseyin!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Bakan Yılmaz Tunç: Mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı HSK olarak yeniden bir inceleme başlattık
Bakan Yılmaz Tunç: Mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı HSK olarak yeniden bir inceleme başlattık
Elazığlı çocuklar kokpit heyecanını yaşadı, simülasyondan KAAN’ı kullandı
Elazığlı çocuklar kokpit heyecanını yaşadı, simülasyondan KAAN’ı kullandı
Hatayspor - Sivasspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler
Hatayspor - Sivasspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Türkiye'nin incisi Erciyes, Astronomiy Magazine'de boy gösterdi
Türkiye'nin incisi Erciyes, Astronomiy Magazine'de boy gösterdi
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak!
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak!
Abdurrahman Dilipak'tan çok garip 15 Temmuz çıkışları! "Bu 15 Temmuz çok zor geçecek!"
Abdurrahman Dilipak'tan çok garip 15 Temmuz çıkışları! "Bu 15 Temmuz çok zor geçecek!"
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon ve büyüme mesajı
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon ve büyüme mesajı
KADES hayat kurtardı
KADES hayat kurtardı
Gercüş’te velilere 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi
Gercüş’te velilere 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi