Türkiye'nin incisi Erciyes, Astronomiy Magazine'de boy gösterdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın turizmin amiral gemisi olarak nitelendirdiği Erciyes, 50 yıllık geçmişi ile Amerika’da yayın yapan ve astronomi camiasının takip ettiği dünyanın en popüler dergisi Astronomy Magazine’de boy gösterdi. Astronomy Magazine yazarı Daniela Mata, yazsısında Erciyes’ten övgüyle bahsederken kadim kentin tarihi ve kültürel zenginliklerine de yer verdi.

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Erciyes Master Planı ile Kayseri’ye kazandırılan ve yerel yönetim tarafından işletilen tek tesis olan Erciyes Kayak Merkezi, yurt içi ve yurt dışından ağırladığı milyonlarca turistin yanı sıra dünyanın ünlü basın yayın organlarının da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Ağustos ayında Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Bilim Merkezi tarafından 2 bin 650 metre yükseklikte düzenlenen ‘Erciyes’te Perseid Meteor Yağmuru Unutulmaz Bir Görsel Şölen’ etkinliğini takip eden, 50 yıllık geçmişi ile Amerika’da yayın yapan ve astronomi camiasının takip ettiği dünyanın en popüler dergisi Astronomy Magazine yazarı Daniela Mata Erciyes’i satırlarına taşıdı.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da düzenlenen görsel şölende Kayseri ve Erciyes’e hayranlığını dile getiren yazar Daniela Mata, www.astronomy.com internet adresinde yayınlanan yazısında ‘Erciyes’te Perseid Meteor Yağmuru Unutulmaz Bir Görsel Şölen’ etkinliğindeki gözlemlerini aktardı.

Kadim kentin tarihi dokusundan etkilenen Mata, yazısında Kültepe Kaniş-Karum, Kayseri Arkeoloji Müzesi ve Selçuk Uygarlığı Müzesi gibi Kayseri’nin tarihi zenginliklerinden söz etti.

Perseid Meteorları İçin En İyi Gözlem Noktalarından Biri

Kayseri'nin en yüksek noktası Erciyes Kayak Merkezi - Hacılar Kapı’da 2 bin 650 metre yükseklikte ışık kirliliğinden uzak bir ortamda oluşturulan gözlem noktasını Perseid meteorları için en iyi gözlem noktalarından biri olarak nitelendiren yazar Daniela Mata, ‘Erciyes’te Perseid Meteor Yağmuru Unutulmaz Bir Görsel Şölen’ etkinliğinin Kayseri’nin en çok rağbet gören yıllık etkinliği olduğunu ve etkinlikte binlerce kişinin bir araya geldiğini kaydetti.

Erciyes’in doğal güzelliklerinden de etkilenen Mata, soğuk suyu ve bahar havasından söz ederken ayrıca kadim kent Kayseri’de gezip gördüğü tarihi ve kültürel zenginliklere değindi. Mata, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi ve Arkeoloji Müzesi’ni de satırlarına taşıdı.