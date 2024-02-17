BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otobüsün altında kalan engelli vatandaş hayatını kaybetti

Otobüsün altında kalan engelli vatandaş hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu’da yoldan geçerken halk otobüsünün altında kalan 62 yaşındaki engelli vatandaş hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Ali Osman Çelebi Bulvarı yol ayrımında meydana geldi. Yoldan geçen 62 yaşındaki Mustafa Gündoğdu, M.E. idaresindeki şehir içi halk otobüsünün altında kaldı.

Ağır yaralanan yaya Gündoğdu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gündoğdu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Burhaniye’de eski yılların gaz lambaları ilgi gördü
Burhaniye’de eski yılların gaz lambaları ilgi gördü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Elazığ’da “Aile Söyleşileri” programı başladı
Elazığ’da “Aile Söyleşileri” programı başladı
"Bizim evi mi taşlayacaksınız?" sorusu cinayete neden oldu
"Bizim evi mi taşlayacaksınız?" sorusu cinayete neden oldu
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Bomba anket! Ali Babacan ve Davutoğlu silindi gitti! Yeniden Refah rekor kırdı...
Bomba anket! Ali Babacan ve Davutoğlu silindi gitti! Yeniden Refah rekor kırdı...
Milli Savunma Bakanlığı: Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Yağmurda kayan ve caddeye fırlayan başıboş motosiklet faciaya neden oldu
Yağmurda kayan ve caddeye fırlayan başıboş motosiklet faciaya neden oldu
1969 Bilecik Spor Kulübü zorlu maç öncesi hazırlıklarını tamamladı
1969 Bilecik Spor Kulübü zorlu maç öncesi hazırlıklarını tamamladı
Kuyumcu kuryesi altın ve paralarına kavuştu
Kuyumcu kuryesi altın ve paralarına kavuştu
AB'de elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti!
AB'de elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti!
Soba karşısında kurumaya bırakılan süngerler yangına sebep oldu
Soba karşısında kurumaya bırakılan süngerler yangına sebep oldu