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Yağmurda kayan ve caddeye fırlayan başıboş motosiklet faciaya neden oldu

Yağmurda kayan ve caddeye fırlayan başıboş motosiklet faciaya neden oldu

Bursa’da yağmurda kayan ve caddeye fırlayan motosiklet, seyir halindeki belediye otobüsünün önünde durdu. Motosikleti son anda fark eden otobüs şoförü, motosiklete çarptı. Kazada şans eseri kimse yara almadı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sonrası kayganlaşan yoldan inmek isteyen motosiklet sürücüsü bir anda dengesini kaybetti. Devrilen motosiklet sürüklenmeye başladı. Yokuş aşağı sürücüsüz şekilde sürüklenen motosiklet, İncirli Caddesi’ne çıktı. Son anda durumu fark eden otobüs sürücüsü motosiklete çarptı. Kazada, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

“Otomobiller hızlı geliyor, biz bile karşıdan karşıya geçemiyoruz”
Olay anında iş yerinde olan ve yaşanan kazaya tanıklık eden Sinan Yazıcı, “Motosiklet sürücüsü yukarıdan geliyordu. Yağış sonrası kayganlaşan zeminde kaydı ve motosiklet caddeye çıktı. Sonrasında motosiklet otobüsün altına girdi. Motosiklet sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yollarda kasis var, ancak hiçbir işe yaramıyor. Araçlar çok hızlı şekilde ilerliyor burada. Biz bile karşıdan karşıya geçemiyoruz. Yolda kasis var ancak, işe yaramıyor. Ekiplerden ricam, bu caddeye tümsek yapılması” şeklinde konuştu.

“Bu caddede ışıklar sürekli yeşil yanıyor”
Caddede sürekli kaza olduğunu belirten Bekir Kaya, “Bu caddede daha önce bir kadına otomobil çarptı ve kadın hayatını kaybetti. O kazadan 2 hafta sonra yaşlı bir amcamıza cami çıkışı otomobil çarptı. Amcamız da hayatını kaybetti. Dün de burada bir kaza oldu. Nedeni ise, cadde üzerinde bulunan trafik lambalarının sürekli yeşil yanması. Bu lambaların düzeltilmesi ve hız sınırlarının düşürülmesi gerekiyor” dedi.

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