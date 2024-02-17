Menzil'de kardeş kavgası! 4 kardeş, Muhammed Saki'ye karşı! Eğer oraya girerseniz...

Menzil tarikatında miras kavgası açıktan tehditlerle sürüyor. Menzil şeyhi Seyyid Abdulbaki'nin vefatının ardından 5 oğlundan 3'ü şeyh ilan edildi. Ancak kardeşler arasında kısa sürede miras kavgası başladı. 4 kardeş, Saki Elhüseyni'ye karşı birleşti. Saki'nin İstanbul'daki külliyeyi kullanması durumunda polis zoruyla atılacağı açık açık kamuoyuna deklare edildi. Tarikat üyelerinin resmen ikiye bölündüğü, tarikat üyelerinin birbirlerinin dini toplantılarına alınmadıkları ortaya çıktı.

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Menzil tarikatı gündemden düşmüyor. Son günlerde Menzil şeyhlerine deprem konutu çıkması iddiaları gündemde iken, babalarının ölümünün ardından 5 erkek kardeşten 3'nün ayrı ayrı şeyh ilan edilmesiyle başlayan kavga artık açıktan yapılmaya başlandı. Menzil tarikatı üyeleri bölünürken, taraftarlar birbirlerinin toplantılarına ve binalarına alınmamaya başlandı.

Muhammed Saki ayrı dernek kurdu!

Menzil şeyhi kardeşler arasındaki mal paylaşımı kavgası uzun süredir perde arkasında devam ederken, artık açıktan yapılmaya başlandı. Muhammed Saki Elhüseyni ile diğer 4 erkek kardeşi birbirine düştü. Muhammed Saki, Cemaatin Semerkand Vakfı'ndan ayrılarak, Nezir Derneği’ni kurdu.

Birbirlerine derneklere sokmuyorlar

Menzil'deki ana camideki Muhammed Saki ismi kaldırıldı, Saki'nin taraftarları, tarikatın büyük bölümünü elinde tutan diğer kardeşlerin taraftarları tarafından dernek binalarına alınmamaya başlandı. Saki taraftarla bazı binaları polis nezaretinde çilingirle açtırarak kullanmaya başladı.

Son olarak Muhammed Saki'nin sigara içerkenki görüntüleri sızdırıldı...

Almanya dönüşü İstanbul'a gelecekti!

En son Almanya’daki örgütlenmeyi teftiş etmeye giden tarikat lideri “Sultan Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin” dönüş programı kardeşler arasındaki kavgayı artık saklanamaz şekilde gün yüzüne çıkardı. Tarikat, sosyal medya üzerinden önce şeyhlerinin 23-24-25 Şubat’ta İstanbul’daki Kasrı Arifan Külliyesi’ni ziyaret edeceğini duyurdu. İşte o açıklama:

Girerseniz polis çağırırız!

Ancak 28 Ocak’ta yapılan bu duyurudan iki hafta sonra, Muhammed Saki'nin diğer 4 kardeşi, bir açıklama yayınlayarak İstanbul’daki Kasrı Arifan Külliyesi’ne girilmemesini, Muhammed Saki ve müritleri külliyeye girmeleri durumunda polis zoruyla çıkartılacakları tehdidinde bulundu. Açıklama şöyle denildi:

Diğer 4 kardeşin ortak bir kararla "Kasrı Arifan Külliyesi’nin ticari bir mekan ve miras olduğunu, dört kardeşin buna rızaları olmadığı, zaten tapunun da resmen S. Muhammed Fettah Elhüseyni üzerine olduğu ve aksi bir davranış vaki olursa kolluk kuvvetlerinin çağrılacağını" tebliğ etmişlerdir. Bu sebeple Sultan hazretleri, kardeşler ve Müslümanlar arasında bir kargaşaya mahal vermemek için mezkur ziyaret programını iptal etme durumunda kalmıştır."

4 kardeş, en büyük kardeşe karşı!

Vefat eden Menzil şeyhinin 5 oğlu vardı ama 3 tanesine icazet ve hilafet verdiği için kamuoyunda Menzil tarikatının üçe bölündüğü belirtiliyordu. Son yapılan engellemenin ardından diğer 4 kardeşin, en büyük kardeş olan Saki Elhüseyni'ye karşı birlikte hareket ettikleri ortaya çıktı. Böylelikle cemaatin ikiye bölündüğü de kamuoyuna açıklanmış oldu.