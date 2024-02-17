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İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'yi adaylıktan geri çekti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'yi adaylıktan geri çekti

 İYİ Parti'nin, Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'yi adaylıktan geri çektiği bildirildi.

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 İYİ Parti'nin, Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'yi adaylıktan geri çektiği bildirildi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı ve yönetiminin görevden alındığı, Elmadağ Belediye Başkan adayı Delice'nin ise adaylıktan çektirildiği belirtildi.

Açıklamada, İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanı İsmail Serdar Kara'nın da görev değişikliği nedeniyle görevinden ayrıldığı kaydedildi.

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