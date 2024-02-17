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Galatasaray, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Galatasaray, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 66 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Sarı-lacivertli takım ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Barış Alper durdurulamıyor

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 24 Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu sakatlıklarından dolayı MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda Afrika Uluslar Kupası'nda sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, yarınki müsabakada görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Derrick Köhn görücüye çıkabilir

Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, yarınki karşılaşmada forma giyebilir.

Almanya'nın Hannover 96 takımından alınan 25 yaşındaki sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda başkentte sahaya çıkabilecek.

Son 9 resmi maçını kazandı

Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı.

"Cimbom" üst üste 6 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kayıpsız atlattı.

Ligde son 13 maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı.

Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 52 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

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