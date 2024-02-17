Anagold Madencilik, köylülere 130'ar bin lira 'sus payı' vermiş! 'Dava açmayacağım' garantisi...

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni faciasıyla ilgili şok iddia! Anagold Madencilik'in, 2016’da bölgede yaşayan ailelere 130'ar bin lira ‘sus payı’ verip “Adli ve idari başvuru yapmayacağım” taahhüdü aldığı ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda şok detaylar...

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan’ın İliç ilçesinde, siyanürle altın çıkaran Anagold Madencilik şirketinin, 2016’da bölgede yaşayan ailelere 130’ar bin lira ödeyerek “Adli ve idari başvuru yapmayacağım” taahhüdü aldığını belirtti. Yavuzyılmaz taahhütnameye de ulaştı. İşte Yavuzyılmaz'ın Sözcü'ye yaptığı o açıklamalar...

- Maden, yüzde 80’i ABD merkezli Anagold, yüzde 20’si ise Çalık Grubu’na ait olan Lidya Madencilik tarafından işletiliyor. Maden alanı 2010 yılından itibaren sürekli olarak genişletildi ve defalarca ÇED sürecinden geçti.

İtiraz hakları ellerinden alınmış

- Şirket, bölgedeki köylülere para dağıtıp dava açma ve yargıya itiraz etme haklarını da ellerinden almış. 2016’da hazırladığı bir protokolle buradaki vatandaşlara 130 bin lira verip, geçmişte ve gelecekte yapılmış ya da yapılacak her tür madencilik faaliyeti için şikayet ve itirazda bulunmama, adli ve idari dava açmama konusunda taahhütname alıyor.

İmzalamayana baskı yapılmış

- Parayı kullanarak usulsüzlükleri örtbas etmeye çalışmışlar. O gün dolar 3 lira, bugün ise 31 lira. Ödeme bugünün parası ile 1.3 milyon liraya geliyor. Bu taahhütnameyi imzalamak istemeyenlere de baskı yapılmış. Maddi güç kullanmışlar. Facianın sorumlusu, şirket-fahiş kar ve iktidar üçlüsüdür.