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HABER /  POLİTİKA

TİP Genel Başkanı Baş, Gebze Belediye Başkan adayı olduğunu bildirdi

TİP Genel Başkanı Baş, Gebze Belediye Başkan adayı olduğunu bildirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu.

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Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır. Adaylığı böyle değerlendirdiğimiz için ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum. Türkiye'nin işçi partisi Türkiye işçi sınıfının her zaman yanında ve hizmetinde olacak demiştik. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz."

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