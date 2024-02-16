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İletişim Başkanlığı: Herhangi bir canlı siyanüre bağlı olarak yaşamını yitirmedi

İletişim Başkanlığı: Herhangi bir canlı siyanüre bağlı olarak yaşamını yitirmedi

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan içerikleri ifşa etmeye devam ediyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Facianın yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiasını da çürüttü.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi.

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan dezenformasyonlara karşı harekete geçti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 113'üncü bültenini Erzincan özelinde çıkarttı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Facianın yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiasını da çürüttü.

Bahse konu görüntülerdeki cisimlerin, jeotekstil adı verilen malzemeyi sabit tutmak amacıyla kullanılan kum çuvalları olduğu tespit edildi.

Açıklamada, "Bölgede siyanüre bağlı herhangi bir canlının yaşamını yitirmediği belirlenmiştir" denildi.

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