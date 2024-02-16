Abdülkadir Ömür'e olay sözler: Oğlum sen kimsin?

Trabzonspor’un efsane futbolcusu Hami Mandıralı, bordo-mavililerden ayrılan Hami Mandıralı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Abdülkadir Ömür’ün Hull City’e transfer olma süreci ile ilgili bordo-mavililerin efsane golcüsü Hami Mandıralı çarpıcı ifadeler kullandı. Karadeniz Fırtınası YouTube kanalında konuşan Mandıralı, Ömür’ü sert eleştirdi.

"HAYRETLER İÇERİSİNDE KALDIM"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a Abdülkadir Ömür’ün “Ben o takıma da gitmem bir daha da bu formayı giymem” ifadelerini kullandığı şeklinde duyum aldığını söyleyen Hami Mandıralı şu ifadeleri kullandı:

“Giymem dediği forma bordo mavi Trabzonspor forması. Bu gücü nereden buluyorlar ben anlamıyorum. Trabzonspor gibi bir takımda oynayan, Trabzonspor forması giyen Trabzon'un öz çocukları bunu nasıl söyleyebiliyor. Ben söyleyemedim, benim arkadaşlarım söyleyemedi. Nerden buluyorlar bu gücü de bu lafları söylebiliyorlar. Ben hayretler içerisinde kaldım ve çok üzüldüm. Geldiğin yeri unutmayacaksın. Minibüsle geldiğin tesislere şimdi en lüks otomobille geliyorsun. Sokakta yürürken bulduğun parayla bunu almadın. Trabzonspor'da oynadığın için bu parayı ve arabayı aldın. Bu yüzden en güzel evde oturuyorsun, en güzel kıyafetleri giyiyorsun. Bunu unutmayacaksın. Bunu unutan insanı sen de unutacaksın.”

"OĞLUM SEN KİMSİN?"

Kendisinin oynadığı dönemde Trabzonspor forması giymek için çok acılar çektiğini belirten Hami Mandıralı, “Ben bu takım için, bu forma için 11 defa narkoz yedim, ameliyat oldum. O kadar kolay değil. Ben o formayı giymek için bedeller ödedim. Trabzonspor bana bir kimlik verdiği için bana yaşama sevinci, huzur verdiği için ben o formaya aşığım. Ben o kimlikle yaşıyorum. Trabzonsporlu Hami olarak yaşıyorum, saygı görüyorum. Niye, o anlı şanlı formaya hizmet ettiğim için. Aslolan her zaman Trabzonspor'dur. Bunu genç kardeşlerimiz unutmamalı. Vazgeçilmeyecek oyuncu yoktur. Ben 300 küsür gol attım, çok küfür ve hakaret yedim. Ama ben asla taraftarıma, camiama sırt çevirmedim. Savaştım, mücadele ettim. Sana bir maç bağırmışlar diye 'Ben bu formayı bir daha giymem' diyorsun. Oğlum sen kimsin? Geldiğin yerin unutma. Nankörlük yapmayın. Trabzonspor çok büyük bir marka bunu unutmayın.” dedi.