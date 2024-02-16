BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,22
ALTIN 1.987,86
HABER /  DÜNYA

Rusya Merkez Bankası faiz indirimine hazırlanıyor

Rusya Merkez Bankası faiz indirimine hazırlanıyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yılın ikinci yarısında faiz indirimine başlanacağı sinyalini verdi. Nabiullina, "Faiz indiriminin yumuşak, ardışık adımlar şeklinde yapılacağını düşünüyoruz" dedi.

Abone ol

Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 16 seviyesinde sabit tutma kararının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Faiz oranında indirimin kademeli şekilde yapılacağını anlatan Nabiullina, “Enflasyonun hızlı şekilde yavaşlamaktan ziyade, kademeli olarak soğumasından bahsettiğimiz için faiz indiriminin de daha yumuşak, ardışık adımlar şeklinde yapılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Söz konusu adımların büyüklüğünün enflasyona bağlı olduğuna işaret eden Nabiullina, “Meslektaşlarımızla faiz oranındaki ilk indirimin ne zaman başlayabileceğini istişare ettik. Görüşler oldukça çeşitli ancak çoğunluk bu yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini düşünüyor.” dedi.

Nabiullina, Rus ekonomisinde bir resesyon tehlikesinin ise bulunmadığına dikkati çekti.

Rusya’daki ihracatçı şirketlere yönelik döviz satma zorunluluğuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Nabiullina, “Rusya Merkez Bankası, döviz kazançlarının zorunlu satışına yönelik kararın uzatılması için zorlayıcı nedenler görmüyor. Bize göre, döviz kurunun istikrara kavuşturulması amacıyla alınan bu tedbirin önemi, diğer tedbirlere göre önemli ölçüde küçüktür.” yorumunu yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sacha Boey sakatlık nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek!
Sacha Boey sakatlık nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Malatya'da silah imalatı ve ticareti yapan 3 kişi yakalandı!
Malatya'da silah imalatı ve ticareti yapan 3 kişi yakalandı!
Uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, başantrenör Milos Paden'le yollarını ayırdı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, başantrenör Milos Paden'le yollarını ayırdı
İsrail'in güneyinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü!
İsrail'in güneyinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü!
Fatih Erbakan'dan kanun teklifleriyle ilgili iktidara çağrı
Fatih Erbakan'dan kanun teklifleriyle ilgili iktidara çağrı
ABD'de üretici fiyatları ocakta beklentileri aştı!
ABD'de üretici fiyatları ocakta beklentileri aştı!
8. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu ayrıntılar belli oldu milyonları ilgilendiren düzenlemeler
8. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu ayrıntılar belli oldu milyonları ilgilendiren düzenlemeler
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine hazırlanıyor!
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine hazırlanıyor!
Galatasaray'da Milos Paden dönemi sona erdi
Galatasaray'da Milos Paden dönemi sona erdi
Sadece Antalya'da yetişiyor: Koparmanın cezası yaklaşık 2 milyon lira
Sadece Antalya'da yetişiyor: Koparmanın cezası yaklaşık 2 milyon lira