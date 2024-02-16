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Malatya'da silah imalatı ve ticareti yapan 3 kişi yakalandı!

Malatya'da silah imalatı ve ticareti yapan 3 kişi yakalandı!

Malatya'da silah imalatı ile satışı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

M.T, F.T. ve G.B'nin ikametlerindeki aramada, 1 tabanca, 1 tüfek, 13 tabanca fişeği, silah namlusu açmak için kullanılan matkap ve motor, silah parçaları ile 112 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T, F.T. ve G.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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