Fatih Erbakan'dan kanun teklifleriyle ilgili iktidara çağrı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çalışma hayatına ilişkin çok sayıda kanun tekliflerinin komisyonda bekletildiğini belirterek genel kurula getirilmesi için iktidar partisine çağrıda bulundu.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu yaşanan maden kazasını ilişkin ihmal iddialarının araştırılmasını ve sorumlulara gerekli cezaların verilmesini istedi.

Parti olarak vatandaşların mağduriyetlerinin takipçisi olduklarını ifade eden Erbakan, bu kapsamda Meclise çok sayıda kanun teklifi sunduklarını belirtti.

Erbakan, kanun tekliflerinin komisyonlarda bekletildiğini ve Genel Kurula sevk edilmediğini söyleyerek, "Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran iktidar kanadından bu kanun tekliflerimizi değerlendirmelerini, Genel Kurula getirmelerini, gerekli adımların atılmasını, mağduriyetlerin giderilmesine vesile olunmasını diliyorum, istiyorum ve bekliyorum." dedi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, "Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü", CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de "Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi" hakkında konuştu.