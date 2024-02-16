BIST 9.239
DOLAR 30,83
EURO 33,18
ALTIN 1.982,47
HABER /  POLİTİKA

Fatih Erbakan'dan kanun teklifleriyle ilgili iktidara çağrı

Fatih Erbakan'dan kanun teklifleriyle ilgili iktidara çağrı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çalışma hayatına ilişkin çok sayıda kanun tekliflerinin komisyonda bekletildiğini belirterek genel kurula getirilmesi için iktidar partisine çağrıda bulundu.

Abone ol

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu yaşanan maden kazasını ilişkin ihmal iddialarının araştırılmasını ve sorumlulara gerekli cezaların verilmesini istedi.

Parti olarak vatandaşların mağduriyetlerinin takipçisi olduklarını ifade eden Erbakan, bu kapsamda Meclise çok sayıda kanun teklifi sunduklarını belirtti.

Erbakan, kanun tekliflerinin komisyonlarda bekletildiğini ve Genel Kurula sevk edilmediğini söyleyerek, "Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran iktidar kanadından bu kanun tekliflerimizi değerlendirmelerini, Genel Kurula getirmelerini, gerekli adımların atılmasını, mağduriyetlerin giderilmesine vesile olunmasını diliyorum, istiyorum ve bekliyorum." dedi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, "Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü", CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de "Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi" hakkında konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de üretici fiyatları ocakta beklentileri aştı!
ABD'de üretici fiyatları ocakta beklentileri aştı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
8. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu ayrıntılar belli oldu milyonları ilgilendiren düzenlemeler
8. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu ayrıntılar belli oldu milyonları ilgilendiren düzenlemeler
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine hazırlanıyor!
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine hazırlanıyor!
Galatasaray'da Milos Paden dönemi sona erdi
Galatasaray'da Milos Paden dönemi sona erdi
Sadece Antalya'da yetişiyor: Koparmanın cezası yaklaşık 2 milyon lira
Sadece Antalya'da yetişiyor: Koparmanın cezası yaklaşık 2 milyon lira
İsrail Husi'lerin saldırıları nedeniyle yeni rota oluşturdu!
İsrail Husi'lerin saldırıları nedeniyle yeni rota oluşturdu!
Uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı
Akşener adaylarına seslendi: Çalmayacaksınız, çaldırmayacaksınız
Akşener adaylarına seslendi: Çalmayacaksınız, çaldırmayacaksınız
Ünlü ressamın eserleri yapay zeka ile yorumlandı
Ünlü ressamın eserleri yapay zeka ile yorumlandı
Önce yayaya, sonra trafik levhası ve kamyona çarptı: 4 kişi yaralandı!
Önce yayaya, sonra trafik levhası ve kamyona çarptı: 4 kişi yaralandı!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna'ya 'uluslararası dilenci' dedi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna'ya 'uluslararası dilenci' dedi