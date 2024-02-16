Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna'ya 'uluslararası dilenci' dedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konulu konferansta yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı savaşında uluslararası yardım istemesini eleştirerek, “Kiev makamları artık uluslararası dilenci olarak tanımlanıyor” dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da düzenlenen “Euromaidan: Ukrayna'nın Kayıp On Yılı” adlı konferansta Ukrayna’daki duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'yı 2014’ten sonra Batı yanlısı politikacıların yönetmesi ve ardından Rusya ile Ukrayna arasında başlayan gerilimlere dair hatırlatmalarda bulunan Lavrov, Ukraynalı liderlerin Batı yanlısı politikalarını eleştirdi.

Lavrov, “Batı, Rusya’yı kontrol altında almak, kendi deyimleri ile Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak ve dünya sahnesinde hak ettiği rolü oynamasının önüne geçmek için her anlamda Ukrayna’yı kullanıyor. Sonuç olarak Rusya İmparatorluğu (Çarlık Rusya'sı) ve Sovyetler Birliği döneminde en zengin ve endüstriyel potansiyeli en yüksek olan Ukrayna, Avrupa'nın en fakir ve yok olmaya başlayan bir bölgesine dönüştü, Kiev yetkilileri artık uluslararası dilenci olarak tanımlanıyor” dedi.

“AB, Rusya'nın kalbine ulaşması için daha fazla uzun menzilli silahı Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor”

Ukrayna’daki savaşta Batılı ülkelerin rolüne değinen Lavrov, “Edindiğimiz bilgiye göre Avrupa Dış Eylem Servisi, Ukrayna'ya yönelik, şu anda mücadele ettiği yöntemlerle kazanmanın mümkün olmayacağı ve Ukrayna'nın kaybedeceği gerçeğinden hareketle tavsiyeler hazırladı. Bu nedenle AB'nin tabiriyle 'Rusya'nın kalbine' ulaşması için daha fazla uzun menzilli silahın Ukrayna'ya transfer edilmesi planlanıyor. Peki bu savaşa doğrudan müdahil olmak değil mi? Batı'nın bize savaş ilan ettiğine hiç şüphe yok ve bunu gizlemiyorlar. Her ne kadar 'Biz sadece Ukrayna'yı silahlandırıyoruz ve o kendi kendine savaşıyor' deseler de herkes bunun bize karşı bir savaş olduğunu biliyor” şeklinde konuştu. Lavrov ayrıca çatışmalarda Ukrayna ordusunun Batılılar tarafından yönlendirildiğini ve istihbarat bilgileri aktarıldığını vurguladı.

“Müzakereler konusunda top bizim sahamızda değil”

Ukrayna ile müzakerelere tekrar başlanıp başlanmayacağı konusuna da değinen Lavrov, müzakereleri Ukrayna tarafının istemesi gerektiğini belirterek, “Zelenskiy'in Putin'in döneminde müzakereleri yasaklayan bir kararname imzaladığını hatırlatmak isterim. Önce bu kararnamenin iptal edilmesi gerekiyor. Top bizim sahamızda değil, bunu herkes biliyor” ifadelerini kullandı. Tüm bu sürecin yanı sıra AB'nin Ukrayna’ya verdiği desteğin de zayıf kaldığını öne süren Lavrov, “AB ve üye devletleri, Ukrayna’ya yardım etmek için toplam 144 milyar euro taahhüt ettiler, ancak yalnızca 77 milyar euro ayırdılar” dedi. Lavrov ayrıca, İngiltere'nin tutumuna da değinerek, "İngiltere'nin güncel olaylarda oynadığı rol, ABD de dahil olmak üzere diğer tüm ülkelerden çok daha agresif" şeklinde konuştu.