Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da! Dünya batsa bunların umurunda olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyesine zam müjdesi verdiği Ordu mitinginin ardından Giresun mitinginde konuştu. Erdoğan muhalefete yüklenerek, "Dünya batsa, kıyamet kopsa bunların zerre kadar umurunda olmaz" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'daki mitingin ardından Giresun'a geçti. Erdoğan Giresun mitinginde vatandaşlara hitap etti. CHP'nin şu anda kupon belediyeleri kimin yöneteceği kavgasında olduğunu belirten Erdoğan, "Dünya yansa, kıyamet kopsa onların zerre kadar umurunda olmaz" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Giresun'a olan şükran borcumuzu...

- Maşallah bugün Giresun her zamanki gibi yine çok güzel. Her birinize aşkınız ve muhabbetiniz için teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Giresun'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Giresun, şimdiye kadar girdiğimiz seçimlerde bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman Türkiye ortalamasının çok üzerinde oy oranlarıyla Giresunlu kardeşlerimiz bize sahip çıktı. 14-28 Mayıs seçimlerinde de Giresun yine kendisine yakışanı yaptı. İlk turda yüzde 61 oy oranıyla, ikinci turda yüzde 65'e yaklaşan bir oranla bize destek veren Giresun'a şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun.

- Bu davaya, bu kardeşinize, Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için Mevla sizlerden razı olsun. Siz bizimle yol yürüdüğünüz müddetçe Allah'ın izniyle biz de Giresun'a aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Rekor oy alacağımızdan şüphem yok

- Önümüzde çok kritik bir seçim daha var. Bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gideceğiz. Bu sefer il, ilçe ve beldelerimizi yönetecek kadroları belirleyeceğiz. Rekor bir oy alacağımızdan şüphe duymuyorum. Giresun'un 31 Mart'ta da sandıkları patlatacağına yürekten inanıyorum. Elbette bunun için her zamankinden daha çok çalışacağız, daha fazla ter dökeceğiz, daha çok koşturacağız.

- Pazarda, çarşıda, caddede her zaman biz olacağız. Yaptıklarımızı tek tek anlatarak, yapacaklarımız için milletimizden destek isteyeceğiz.

Bölgedeki yangın ülkemize sıçramadı

- Coğrafyamız, bölge sancılı günlerden geçiyor. Karadeniz'in hemen ötesinde iki komşumuzun savaşı iki yılı doldurmak üzere. Yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı. Küresel ekonomi, enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı artış sebebiyle çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldık.

- Savaş çığırtkanlığını en son 14-28 Mayıs seçimlerinde asılsız iddialarla Rusya'yı suçlayacak kadar ileri taşıdılar. Muhalefetin savaş tellallığına asla cevap vermedik. Meseleye milletimizin zaviyesinden baktık. 'Siz ne diyorsanız, o' dedik. Milletimizin için en doğrusu neyse onu yapmanın gayretinde olduk. Zaman bizi haklı, muhalefeti yine haksız çıkardı. Ne kadar basiretli davrandığımızı çok daha iyi anlıyoruz.

- Tüm kışkırtmalara rağmen Karadeniz'in huzuru bozulmadı. Bölgedeki yangının kıvılcımı ülkemize sıçramadı.

- Ne muhalefetin gazına geldik, ne de Batı'lı güçlerin tuzağına düştük. Usta bir santranç oyuncusu gibi yapacağımızı yaptık. Türkiye çok tehlikeli bir süreçten tek bir vatandaşımızın kılına bile zarar vermeden çıkardık.

- Milletimizin ve devletimizin menfaatlerini düşünüyoruz. Çok açık ve net ifade etmek isterim. Dış politikada tek amacımız vardır; Dostlarımızın sayısı mümkün olduğunca çoğaltmaktır.

Ramazan geliyor, Gazze'ye daha fazla...

- 7 Ekim’den beri Gazze’li kardeşlerimize insani yardım malzemeleri gönderiyoruz. Yaptığımız yatırımlarda Mısır’la koordinasyon içinde olduk. Önümüz Ramazan, İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamları giderek artıyor.

- Amacımız bir an önce ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaşmasıdır. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla el uzatmamız bizim kardeşlik görevimizdir.

Dünya batsa bunların umurlarında olmaz

- Bunların nelerle meşgul olduklarını sizler de görüyorsunuz. CHP’nin acemi genel başkanı, bu partiyi yönetenlerin tamamının gündemi kupon belediyeleri, kimin adamının yöneteceği meselesidir. Bunun dışında inanın dünya batsa, kıyamet kopsa bunların zerre kadar umurunda olmaz. Siyasi ikbal dışında hiçbir şey görmüyorlar, duymuyorlar. Milletimiz bizim doğru yolda olduğunu çok iyi biliyor, görüyor. Biz dış politikada adımlarımızı atarken önünü göremeyen aciz muhalefete değil sizlere bakıyoruz, milletimiz ne derse devletimiz onu yapıyor.

- Bundan sonra da milletin çizdiği istikamette göreceğiz. Bize ulaşan barış elini havada bırakmayacağız. Fitnecilerin aramıza nifak tohumları ekmesine izin vermeyeceğiz.

- CHP’li yöneticilerin verdiği belediyeler öncelikle CHP’ye oy veren vatandaşlarımızı ilgilendirir. Tek bildikleri kumpas dalavere, olanlarla bizim 1 dakika kaybedecek vaktimiz yok.

- Giresun’a son 21 yılda güncel rakamlarla 110 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 2010 adet yeni derslik ekledik. Şehir üniversitesi kurduk. 2 stat dahil 58 spor tesisi kattık. Sağlıkta bin 305 yataklı hastane dahil 17 sağlık tesisi yaptık.

- Son 21 yılda 91 dekar zirai araziyi sulamaya aştık. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Türkiye ve Avrupa'nın ilk denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun havalimanı açtık. Yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 1 milyona ulaştı. Giresun’da 3 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Ulaştırmada 28 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol projesi 128 kilometreye çıkardık